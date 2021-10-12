احدث الأخبار

أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية
أبرز المواد
 “الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية
أبرز المواد
 إحباط حيلة جديدة لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر للمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1346 جولة رقابية وتضبط 81 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” عن توطين الصيدلة وطب الأسنان: سيسهم في خلق بيئة عمل محفزة
أبرز المواد
 قيمتها 5% وتفرض مرة واحدة.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة “التصرفات العقارية”
أبرز المواد
 بعد سلسلة الأعطال الأخيرة.. “انستجرام” يختبر ميزة جديدة
أبرز المواد
 استشاري يكشف سبب ارتفاع الدهون الثلاثية عند مريض السكري
أبرز المواد
 بالصور.. مقتنيات نادرة أهداها الملك “المؤسس” وعدد من الأمراء للمؤرخ الراحل “فؤاد حمزة”
أبرز المواد
 الرئيس الفلبيني يقود حملة لتطعيم رافضي أخذ اللقاح وهم نائمون
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم “السعوي” تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية
أبرز المواد
 أمين الشرقية يستقبل مدير فرع الرياضة بالإمارة.. ويبحثان أوجه التعاون المشترك
أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية

أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية

أبرز المواد
“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية

“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية

أبرز المواد
إحباط حيلة جديدة لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر للمملكة (فيديو)

إحباط حيلة جديدة لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر للمملكة (فيديو)

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1346 جولة رقابية وتضبط 81 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1346 جولة رقابية وتضبط 81 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد

أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية

أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية
http://almnatiq.net/?p=1045770
محررو المناطق
ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس المنطقة والذي تخلله استعراض الأعمال التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.
واستعرض أمير منطقة مكة خلال الاجتماع أعمال ومبادرات لجان المجلس ومنها مقترح تطبيق مبادرة تطوير مدخل الشميسي على مداخل مكة المكرمة، ومشروع دراسة القضايا الأسرية بالمنطقة الرامي لتشخيص واقع احتياجات الأسرة والوقوف على التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة لها.
واطلع المجلس على أنشطة وفعاليات مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة والذي يغطي المجالات الاجتماعية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية، والتطوعية، والتنموية، كذلك المنصة الرقمية لمبادرة تنمية محافظات المنطقة والهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة الشراكات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.
كما تم استعراض مستجدات أعمال الصيانة الوقائية للدائري الرابع بالعاصمة المقدسة، ونتائج دراسة تحسين حركة المرور في محيط المطار القديم بجدة، وتوصيات الحلول العاجلة للحركة المرورية حول محطة قطار الحرمين السريع السليمانية بجدة، ومنصة الفرص الإستثمارية كذلك الخارطة الاقتصادية والميز التنافسية للمنطقة والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص و إشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

روابط ذات صلة

مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة

مصادرة 35 طناً مواد غذائية مجهولة المصدر في مكة المكرمة
معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)

معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)
مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”

مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*