أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية

محررو المناطق

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس المنطقة والذي تخلله استعراض الأعمال التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.

واستعرض أمير منطقة مكة خلال الاجتماع أعمال ومبادرات لجان المجلس ومنها مقترح تطبيق مبادرة تطوير مدخل الشميسي على مداخل مكة المكرمة، ومشروع دراسة القضايا الأسرية بالمنطقة الرامي لتشخيص واقع احتياجات الأسرة والوقوف على التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة لها.

واطلع المجلس على أنشطة وفعاليات مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة والذي يغطي المجالات الاجتماعية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية، والتطوعية، والتنموية، كذلك المنصة الرقمية لمبادرة تنمية محافظات المنطقة والهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة الشراكات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.

كما تم استعراض مستجدات أعمال الصيانة الوقائية للدائري الرابع بالعاصمة المقدسة، ونتائج دراسة تحسين حركة المرور في محيط المطار القديم بجدة، وتوصيات الحلول العاجلة للحركة المرورية حول محطة قطار الحرمين السريع السليمانية بجدة، ومنصة الفرص الإستثمارية كذلك الخارطة الاقتصادية والميز التنافسية للمنطقة والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص و إشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.