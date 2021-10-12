إحباط حيلة جديدة لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر للمملكة

محررو المناطق:

أعنلت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتهريب أكثر من (1.5) مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم ضبط الشحنة بمدينة الرياص داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة بحوزة مواطن ومقيم سوري.

وأكدت الداخلية، أنه يجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.