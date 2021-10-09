“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية

محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ،.

ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ( أضغط هنا).