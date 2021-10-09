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“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية

“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية

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“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية

“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية
http://almnatiq.net/?p=1045796
محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ،.

ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ( أضغط هنا).

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