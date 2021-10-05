تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

يسلط برنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية ” الضوء على إدمان المخدرات في موضوع حلقته اليوم، حيث يستضيف بعض الأشخاص الذين أدمنوا المخدرات للحديث عن تجربتهم مع الإدمان وتأثيره على حياتهم.
وقالت امرأة مدمنة، خلال حوارها في البرنامج ، أنها استمرت في التعاطي لمدة 8 سنوات حتى وصلت إلى 5 حبات في اليوم.
وأوضحت أنها منعزلة عن العالم نهائياً وتخرج أبنائي لم أحضره، مشيرة:”أصبت بالسرطان وأجريت عملية والآن أتعالج بالكيماوي”.
فيديو | متزوجة تتعاطى الكبتاجون لمدة ٨ سنوات.. وطالب مدمن يلجأ إلى سرقة المنازل لتوفير المال.. انتظرونا اليوم في الساعة 7:30م بحلقة خاصة عن #إدمان_المخدرات عبر برنامجكم #الراصد pic.twitter.com/Oklc45Kg67
— الراصد (@alraasd) October 12, 2021
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