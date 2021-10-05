احدث الأخبار

تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)
أبرز المواد
 55 إصابة جديدة و3 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 عطل جديد يضرب تطبيق “فيسيوك” في دول العالم
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية
أبرز المواد
 “الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للإلتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية
أبرز المواد
 إحباط حيلة جديدة لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر للمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1346 جولة رقابية وتضبط 81 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” عن توطين الصيدلة وطب الأسنان: سيسهم في خلق بيئة عمل محفزة
أبرز المواد
 قيمتها 5% وتفرض مرة واحدة.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة “التصرفات العقارية”
أبرز المواد
 بعد سلسلة الأعطال الأخيرة.. “انستجرام” يختبر ميزة جديدة
أبرز المواد
 استشاري يكشف سبب ارتفاع الدهون الثلاثية عند مريض السكري
أبرز المواد
 بالصور.. مقتنيات نادرة أهداها الملك “المؤسس” وعدد من الأمراء للمؤرخ الراحل “فؤاد حمزة”
أبرز المواد
تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

أبرز المواد
55 إصابة جديدة و3 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

55 إصابة جديدة و3 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد
عطل جديد يضرب تطبيق “فيسيوك” في دول العالم

عطل جديد يضرب تطبيق “فيسيوك” في دول العالم

أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية

أمير مكة المكرمة يترأس اجتماع مجلس المنطقة لاستعراض الخطط المستقبلية

أبرز المواد

تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1045819
محررو المناطق

يسلط برنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية ” الضوء على إدمان المخدرات في موضوع حلقته اليوم، حيث يستضيف بعض الأشخاص الذين أدمنوا المخدرات للحديث عن تجربتهم مع الإدمان وتأثيره على حياتهم.

 

وقالت امرأة مدمنة، خلال حوارها في البرنامج ، أنها استمرت في التعاطي لمدة 8 سنوات حتى وصلت إلى 5 حبات في اليوم.

 

وأوضحت أنها منعزلة عن العالم نهائياً وتخرج أبنائي لم أحضره، مشيرة:”أصبت بالسرطان وأجريت عملية والآن أتعالج بالكيماوي”.

 

روابط ذات صلة

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات (فيديو)

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب (161) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(26.3) طناً من القات (فيديو)
ظهر مع آخر يسرقان حظيرة مواشٍ.. ضبط ثلاثيني بحوزته مخدرات بالرياض

ظهر مع آخر يسرقان حظيرة مواشٍ.. ضبط ثلاثيني بحوزته مخدرات بالرياض
شاهد.. الجيش اللبناني يضبط مصنعا لحبوب المخدرات تابع لحزب الله

شاهد.. الجيش اللبناني يضبط مصنعا لحبوب المخدرات تابع لحزب الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*