تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

محررو المناطق

يسلط برنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية ” الضوء على إدمان المخدرات في موضوع حلقته اليوم، حيث يستضيف بعض الأشخاص الذين أدمنوا المخدرات للحديث عن تجربتهم مع الإدمان وتأثيره على حياتهم.

وقالت امرأة مدمنة، خلال حوارها في البرنامج ، أنها استمرت في التعاطي لمدة 8 سنوات حتى وصلت إلى 5 حبات في اليوم.

وأوضحت أنها منعزلة عن العالم نهائياً وتخرج أبنائي لم أحضره، مشيرة:”أصبت بالسرطان وأجريت عملية والآن أتعالج بالكيماوي”.