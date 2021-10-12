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صورة لسيدة بمعرض الرياض الدولي للكتاب تثير جدل على “تويتر”.. إنسانية أم إهمال؟

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صورة لسيدة بمعرض الرياض الدولي للكتاب تثير جدل على “تويتر”.. إنسانية أم إهمال؟

صورة لسيدة بمعرض الرياض الدولي للكتاب تثير جدل على “تويتر”.. إنسانية أم إهمال؟
http://almnatiq.net/?p=1045823
محررو المناطق

أثارت صورة لسيدة تسير في معرض الرياض الدولي للكتاب وهي تحمل طفلتها على ظهرها وتدفع بعجلة محمل عليها كرتونة مليئة بالكتاب حال من الجدل على منصة التواصل الاجتماعي” تويتر”.

 

ودشن مغردون هاشتاق:” #قدوتنا_فتاة_معرض_الكتاب” للتعبير عن ارائهم فمنهم اعتبرها حالة إنسانية تدل على مدى اهتمام السيدة برعاية طفلتها وفي نفس ذات الوقت بالقراءة ، معتبرين إياها صورة إنسانية.

 

في المقابل ، ركز أخرون على أمن وسلامة الطفلة معتبرين أنها بذلك تعرض حياة الطفلة الصغيرة التي على ظهرها للخطر، مقترحين أنه كان من الأفضل وضع الطفلة على كرتونة الكتاب لكون سلامة الطفلة مهم كذلك.

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