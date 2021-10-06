آل الشيخ يوجه الخطباء بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن جريمة التستر التجاري

المناطق - الرياض:

وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة 9 / 3 / 1443هـ للحديث عن جريمة التستر التجاري، وتشغيل المقيمين في أعمال تجاريّة خلاف مااستقدموا له، والتأكيد على أن يحرص المسلم في تجارته على الكسب الحلال.

كما دعا وزير الشؤون الإسلامية الخطباء ببيان أن الكتاب والسنة قد دلّا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وأن مخالفة الأنظمة التي سنّها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن مُحرّم شرعاً، والحث على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية، والحث كذلك على استثمار فترة التصحيح لمخالفي نظام التستر التجاري.