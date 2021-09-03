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أبرزها الأهلي والاتفاق.. لجنة المسابقات: تعديل ملاعب عدد من مباريات الدوري

أبرزها الأهلي والاتفاق.. لجنة المسابقات: تعديل ملاعب عدد من مباريات الدوري
لجنة المسابقات
http://almnatiq.net/?p=1045853
المناطق - الرياض:

أعلنت ‏لجنة المسابقات بناء على رغبة الأندية المستضيفة نقل مواجهة ‎الأهلي والاتفاق ضمن مباريات الجولة (8)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 م عند الساعة 8:10 مساءً.

كما قررت اللجنة نقل مواجهة ‎الإتحاد والشباب ضمن مباريات الجولة (9)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 م، عند الساعة 8:00 مساءً،، ونقل مواجهة ‎النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة ( 9) أيضاً من استاد الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 م عند الساعة 6:00 مساءً.

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