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البريد يتفاعل مع شكوى مواطن حول فشل إنشاء حساب

البريد يتفاعل مع شكوى مواطن حول فشل إنشاء حساب
البريد السعودي
http://almnatiq.net/?p=1045854
المناطق - الرياض:

تفاعل الحساب الرسمي للبريد مع شكوى أحد المواطنين من عدم تمكنه من إنشاء حساب أو حتى الدخول من النفاذ الوطني للحساب الخاص بالبريد.

وسأل المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: “السلام عليكم لي شهرين وماني قادر أنشئ حساب او حتى الدخول من النفاذ الوطني للحساب الخاص بكم مع العلم بان الرقم هو المرتبط بمنصة أبشر، وجميع الخدمات الحكومية ويا ريت حل بدل ما ترسلوا لي انه ارسل لكم على الخاص وفي الاخير ما نشوف حل للمشكلة”.

ليرد حساب خدمة العملاء التابع للبريد قائلا: ” عليكم السلام.. كرماً تشاركنا بالبيانات المطلوبة عبر الخاص للتحقق وإفادتك”.

 

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