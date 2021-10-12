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“الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم بجرائم إرهاب

“الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم بجرائم إرهاب

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“الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم بجرائم إرهاب

“الجزائية” تحدد موعدًا بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد متهم بجرائم إرهاب
محكمة الاستئناف الجزائية
http://almnatiq.net/?p=1045871
المناطق- واس:

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد حمد عبدالله العبدالقادر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1002794830) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الإثنين الموافق 3/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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