“المرور” يوضح الإجراء المتبع حال نقل سيارة المتوفى للأبناء

المناطق - الرياض:

كشفت المديرية العامة للمرور الإجراء المتبع من أجل نقل، سيارة المتوفى إلى أبنائه.

وأوضح المرور في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن الإجراء المتبع لنقل السيارة في حالة توفى صاحبها فإنه يجب مراجعة الوكيل الشرعي للورثة وتقديم كافة المستندات القضائية للمرور.

ووفقاً للمادة التاسعة من نظام المرور، يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.