مسؤول بـ”الموارد البشرية”: توطين المهن الصحية سيوفر 5600 وظيفة (فيديو)

المناطق - الرياض:

كشف “يزيد المطرودي” مدير إدارة الخدمات في الموارد البشرية، عن أعداد الوظائف التي سيتم توفرها عقب قرار توطين المهن الصحية الذي أصدرته الوزارة اليوم.

وأكد في مداخلة لـ “الإخبارية” إن قرار توطين المهن الصحية سيوفر أكثر من 5600 وظيفة في العلاج الطبيعي والمختبرات والأشعة والتغذية العلاجية.

وأشار إلى أن الأجور التي تم تحديدها بالقرار، تلبي طموحات وتطلعات شباب المملكة، وحرص من ولاة الأمر لدعم هذا الجانب.