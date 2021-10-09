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تحرش وسرقة ومشاجرة جماعية.. الأمن يطيح بـ 30 متهمًا في قضايا متعددة

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تحرش وسرقة ومشاجرة جماعية.. الأمن يطيح بـ 30 متهمًا في قضايا متعددة

تحرش وسرقة ومشاجرة جماعية.. الأمن يطيح بـ 30 متهمًا في قضايا متعددة
شرطة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1045938
محررو المناطق:

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الفترة الماضية.

وكشف المقطع الذي حمل عنوان “في قبضة رجال الأمن” عملية القبض على مواطن تحرش بامراة في أحد الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره.

كما تم القبض على مواطن تورط في قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلم حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على 35 ألف ريال من ضحاياه.

وألقت قوات الأمن القبض على مواطنين ظهر أحدهما منتحلًا صفة رجل أمن والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط مواطن قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها وهرب من الموقع.

وأظهر الفيديو القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، اتركبوا رتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم، وضبط بحوزتهم (1461) شريحة و(4) أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تضمن الفيديو  عملية القبض على 7 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المغربية قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة نتيجة خلاف بينهم، وألقي القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية.

وأشار الفيديو أن شرطة منطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على مواطنين قاما بسرقة عدد من السيارات وارتكاب عمليتي سطو.

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