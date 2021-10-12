مقترح بـ”الشورى” بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص

المناطق - الرياض:

طالب عضو مجلس الشورى، محمد العلي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حتى ولو تم ذلك على مراحل.

كما طالب “العلي”، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم (الثلاثاء)، بمنح المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إجازة أسبوعية لمدة يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي، مشدداً على أهمية سرعة اعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي.

كما شهدت الجلسة مطالبات ومقترحات تقدم بها بعض الأعضاء منها العمل على توطين الوظائف العليا والوسطى، والوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية.