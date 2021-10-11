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محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

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محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي
http://almnatiq.net/?p=1045948
المناطق - واس:

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم الرياضي بالأحساء منصور السهلي, والرئيس التنفيذي مسفر السهلي, وأعضاء مجلس الإدارة, بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبداللطيف العراد.

وحقق لاعبا النادي في السباحة غانم الصلحي واسامة العيسى للفئة العمرية ١١-١٢ عاماً الميدالية الذهبية في سباق التتابع ١٠٠_٤ م مع المنتخب السعودي للسباحة ضمن البطولة الثامنة والعشرون للألعاب المائية بدول مجلس التعاون الخليجي, كما حقق اللاعب غانم الصلحي الميدالية الذهبية في سباق ٢٠٠م واللاعب اسامة العيسى الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ م ظهر.

وهنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين على ماتحقق من ميداليات ، مستمعا لشرح عن أنشطة النادي والبطولات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية ، منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للأندية الرياضية في المجالات كافة .

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