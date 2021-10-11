احدث الأخبار

تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي
الرياضة
 استشاري أمراض قلب يكشف عن تصرف خاطئ يرتكبه الكثيرين بغرفة “الطوارئ”
أبرز المواد
 مقترح بـ”الشورى” بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 “سمكة” تزن كيلو جرام تُثير الذعر في إحدى القرى اللبنانية
أبرز المواد
 البريد يتفاعل مع شكوى مواطن حول فشل إنشاء حساب
أبرز المواد
 مسؤول بـ”الموارد البشرية”: توطين المهن الصحية سيوفر 5600 وظيفة (فيديو)
أبرز المواد
 بعد شهور من العلاج.. نجل الممثل “خالد سامي” يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالده
أبرز المواد
 تعليم الرياض ينفذ برنامجًا تأهيليًا لأمينات مصادر التعلم
منطقة الرياض
 جامعة شقراء تنظم فعالية توعوية “بسرطان الثدي”
المناطق
 تحت شعار “كيف أنت وين صرت”.. أمير جازان بالنيابة يدشّن حملة التوعية بسرطان الثدي
المناطق
 أمير الشرقية يطلع على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية بالمنطقة
المناطق
تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل

تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل

أبرز المواد
محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

الرياضة
استشاري أمراض قلب يكشف عن تصرف خاطئ يرتكبه الكثيرين بغرفة “الطوارئ”

استشاري أمراض قلب يكشف عن تصرف خاطئ يرتكبه الكثيرين بغرفة “الطوارئ”

أبرز المواد
مقترح بـ”الشورى” بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص

مقترح بـ”الشورى” بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص

أبرز المواد

تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل

تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل
http://almnatiq.net/?p=1045960
المناطق - واس:

أعلنت وزارة التعليم عن مواصلة جهودها للمشاركة في الاختبارات الدولية “بيرلز” خلال العام الدراسي؛ بهدف بناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، وتحسين نتائج طلاب وطالبات المملكة في الاختبارات الدولية، وقياس مستويات الطلبة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، وذلك دعماً للسياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبدأ الاختبارات الدولية PIRLS لطلبة الصف الخامس الابتدائي استثنائياً لهذا العام، خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل؛ بهدف قياس مستويات الفهم القرائي للطلاب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي بين الدول المشاركة في الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)..

وتهدف الوزارة عبر المشاركة في الاختبار الدولي PIRLS إلى استخلاص مواطن القوة والضعف فيما يتعلق بمستوى الإلمام بالقراءة لدى طلاب وطالبات الصف الخامس، من أجل تحسين الإلمام المبكر بالقراءة، كما تهدف إلى تحديـد العوامـل المرتبطـة باكتسـاب المعرفـة وأسـاليب التدريـس والمـوارد المدرسـية.

وتبذل التعليم جهوداً كبيرة في تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية وتحسين نتائجهم ورفع مستوى نواتج التعلّم، وذلك بالشراكة الفاعلة والمثمرة مع الأسر وأولياء الأمور، الذين يقومون بدور بارز وملموس في تحفيز أبنائهم على المشاركة والإجادة في الاختبارات الدولية التي تسهم في تغيير ثقافة المجتمع؛ ليكون الأداء فيها منسجماً مع الطموح، ومستجيباً مع الإمكانات والدعم المقدم من الوزارة، بالإضافة إلى الدور المهم والحيوي للمعلمين والمعلمات في تدريب الطلبة على طبيعة هذه الاختبارات وكيفية أدائها، عبر تطبيق نماذج من الاختبارات الدولية كجزء من اليوم الدراسي.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً لاهتمام وزارة التعليم في التقويم الخارجي عبر المشاركة في الاختبار الدولي PIRLS كإحدى أهم الأدوات المرجعية التي تساعد على التقييم والمراجعة والتطوير، وقياس أداء الطلبة وفق معايير الإنجاز الدولية، وإعداد المعلمين وتدريبهم وتمهينهم في طرق التدريس وإعداد اختبارات قياس الأداء وإجرائها، وكذلك مراجعة وتطوير المناهج، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي حققت نتائج متقدمة في هذه الاختبارات.

وتسعى الوزارة إلى تحسين أداء الطلبة في الاختبارات الدولية من خلال العمل على مواءمة المناهج مع متطلبات هذه الاختبارات بشكل تدريجي، والتركيز على التطبيقات والأنشطة التي وتستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، وكذلك التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية وتحديثها باستمرار، والقياس والتقويم بوضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية من خلال نتائج الاختبارات المشابهة للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري، بالإضافة إلى تعزيز دور عمليات الإشراف التربوي في دعم المعلمين لتحقيق مستهدفات سنوية على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.

روابط ذات صلة

طالبة ثانوي بجدة تطعن زميلتها.. والتعليم تشكل لجنة للتحقيق

طالبة ثانوي بجدة تطعن زميلتها.. والتعليم تشكل لجنة للتحقيق
التعليم: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب واستثناء هؤلاء

التعليم: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب واستثناء هؤلاء
“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*