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تغييرات مثيرة في اللحظات الأخيرة.. رينارد يعلن التشكيل الرسمي للأخضر أمام الصين

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تغييرات مثيرة في اللحظات الأخيرة.. رينارد يعلن التشكيل الرسمي للأخضر أمام الصين

تغييرات مثيرة في اللحظات الأخيرة.. رينارد يعلن التشكيل الرسمي للأخضر أمام الصين
رينارد
http://almnatiq.net/?p=1045964
المناطق - الرياض:

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفريق الأساسي، أمام الصين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويحتل الأخضر، وصافة المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن أستراليا، التي لعبت مباراة زائدة، بينما تأتي الصين، في المركز الخامس “قبل الأخير”، بـ3 نقاط.

وشهد تشكيل الأخضر السعودي الأساسي، تغييرات مثيرة؛ أبرزها الاعتماد على سعود عبدالحميد، في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من ياسر الشهراني، مع الاعتماد على سامي النجعي، كجناح هجومي.

وفيما يلي تشكيل السعودية الأساسي أمام الصين:

* حراسة المرمى: محمد العويس.

* خط الدفاع: سعود عبدالحميد – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – سلطان الغنام.

* خط الارتكاز: عبدالإله المالكي – محمد كنو.

* الوسط الهجومي: سامي النجعي – سلمان الفرج – فهد المولد.

* قلب هجوم: صالح الشهري.

 

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