احدث الأخبار

“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)
أبرز المواد
 تحرش وسرقة ومشاجرة جماعية.. الأمن يطيح بـ 30 متهمًا في قضايا متعددة
أبرز المواد
 تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي
الرياضة
 استشاري أمراض قلب يكشف عن تصرف خاطئ يرتكبه الكثيرين بغرفة “الطوارئ”
أبرز المواد
 مقترح بـ”الشورى” بسرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 “سمكة” تزن كيلو جرام تُثير الذعر في إحدى القرى اللبنانية
أبرز المواد
 البريد يتفاعل مع شكوى مواطن حول فشل إنشاء حساب
أبرز المواد
 مسؤول بـ”الموارد البشرية”: توطين المهن الصحية سيوفر 5600 وظيفة (فيديو)
أبرز المواد
 بعد شهور من العلاج.. نجل الممثل “خالد سامي” يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالده
أبرز المواد
 تعليم الرياض ينفذ برنامجًا تأهيليًا لأمينات مصادر التعلم
منطقة الرياض
 جامعة شقراء تنظم فعالية توعوية “بسرطان الثدي”
المناطق
“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)

“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)

أبرز المواد
تحرش وسرقة ومشاجرة جماعية.. الأمن يطيح بـ 30 متهمًا في قضايا متعددة

تحرش وسرقة ومشاجرة جماعية.. الأمن يطيح بـ 30 متهمًا في قضايا متعددة

أبرز المواد
تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل

تطوير الخطط الدراسية.. التعليم تستعد للمشاركة في الاختبار الدولي PIRLS الشهر المقبل

أبرز المواد
محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النجوم ولاعبي السباحة بالنادي

الرياضة

“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)

“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)
خطيب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1045972
محررو المناطق:

تداول مغردون على موقع “تويتر” فيديو يُظهر مدى التواضع الذي تتمتع به شخصية الشيخ “صالح بن حميد” إمام وخطيب المسجد الحرام ،و عضو هيئة كبار العلماء.

ويوضح المقطع وضع الشيخ يده على فم مواطن مدحه على الملأ، عندما مدح المواطن خطبة الشيخ” بن حميد”.

روابط ذات صلة

خطيب المسجد الحرام: إذا أقبل الله على عبده ظهر عليه آثار البهجة والجمال (فيديو)  

خطيب المسجد الحرام: إذا أقبل الله على عبده ظهر عليه آثار البهجة والجمال (فيديو)  
خطيب المسجد الحرام: الطلاق المتعجل بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الطلاق المتعجل بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة (فيديو)
خطيب المسجد الحرام: التربية مشروع أمة تبني الإنسان والوطن (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: التربية مشروع أمة تبني الإنسان والوطن (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*