“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)

محررو المناطق:

تداول مغردون على موقع “تويتر” فيديو يُظهر مدى التواضع الذي تتمتع به شخصية الشيخ “صالح بن حميد” إمام وخطيب المسجد الحرام ،و عضو هيئة كبار العلماء.

ويوضح المقطع وضع الشيخ يده على فم مواطن مدحه على الملأ، عندما مدح المواطن خطبة الشيخ” بن حميد”.