“تواضع ليس بغريب”.. خطيب المسجد الحرام يضع يده على فم مواطن أثنى عليه (فيديو)

تداول مغردون على موقع “تويتر” فيديو يُظهر مدى التواضع الذي تتمتع به شخصية الشيخ “صالح بن حميد” إمام وخطيب المسجد الحرام ،و عضو هيئة كبار العلماء.
ويوضح المقطع وضع الشيخ يده على فم مواطن مدحه على الملأ، عندما مدح المواطن خطبة الشيخ” بن حميد”.
🙏🏻هذا موقف قد يعتبره البعض عجيبا ممن لا يعرف معالي الشيخ صالح بن حميد لكنه طبيعي منه 🌱وقد رأيت كثيرا مما يشابهه حصل منه
لا أريد أن أزيد لأنه لايحب أدنى مديح له أو لعمله وهذا الموقف شاهد أدام الله عليه سجاياه pic.twitter.com/pQmPwpOFx0
— حمد القاضي (@halkadi) October 12, 2021
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