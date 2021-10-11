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لخدمة سكّان العاصمة وزوارها.. أمانة الرياض و”سبل” توقعان مذكرة تفاهم  

لخدمة سكّان العاصمة وزوارها.. أمانة الرياض و”سبل” توقعان مذكرة تفاهم  

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لخدمة سكّان العاصمة وزوارها.. أمانة الرياض و”سبل” توقعان مذكرة تفاهم  

لخدمة سكّان العاصمة وزوارها.. أمانة الرياض و”سبل” توقعان مذكرة تفاهم  
http://almnatiq.net/?p=1045999
المناطق - الرياض:

وقّعت أمانة منطقة الرياض والشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية (سبل) مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك لخدمة سكّان المنطقة وزوارها، والاستفادة المثل من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق مستهدف الارتقاء بجودة الحياة باستخدام أحدث التقنيات والمعلومات.

وتتضمن الاتفاقيّة توثيق المواقع التابعة لأمانة منطقة الرياض في الخرائط المعلوماتية الدولية، وتفعيل خدمة المحادثات الحيّة لتسهيل تواصل مسؤولي الأمانة مع المستفيدين، وإتاحة إمكانية التحقق من العنوان الوطني بسهولة أكبر، والاستفادة من خدمتي الحجز والمواقف الذكية عبر أنظمة الخرائط.

وشملت الاتفاقية، استفادة المواطنين والمقيمين في منطقة الرياض من خدمة محطات الطرود، والتعاون في مجال توحيد العنونة بما يخدم السكّان، ودعم ريادة الأعمال من خلال تبادل البيانات والمعلومات، وبحث إمكانية إنشاء مكاتب وفروع للبريد السعودي في مواقع متعددة.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على عقد الاتفاقيّة مع الجهات الرائدة بهدف خدمة السكّان، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، وبما يتواكب مع المستجدات التقنية، تماشيًا مع خطوات تحويل الرياض إلى مدينة ذكيّة، لتمكينها من المنافسة عالميًا انسجامًا مع مستهدفات إستراتيجيتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

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