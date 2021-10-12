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تفاصيل اعتداء مريض على صيدلي أثناء أداء عمله بإحدى المستشفيات (فيديو)

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تفاصيل اعتداء مريض على صيدلي أثناء أداء عمله بإحدى المستشفيات (فيديو)

تفاصيل اعتداء مريض على صيدلي أثناء أداء عمله بإحدى المستشفيات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1046009
محررو المناطق:

نشرت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قصة اعتداء مريض على صيدلي يعمل داخل أحد المستشفيات بالضرب.

وكشف الفيديو الذي نشرته هيئة التخصصات الصحية تفاصيل الواقعة حيث أوضحت أن الصيدلي فهد يعمل في أحد المستشفيات الكبيرة وفي يوم تتغير شاشة الانتظار أمام الصيدلية إلى رقم 61 ويدخل على الصيدلي مريض يستند على عصا وجلس أمامه وقال عطني العلاج هذا”.

وأشار: “استغرب الصيدلي من أسلوب المريض فسأله عن الوصفة، ليصرخ المريض 61 على الصيدلي قائلَا: (وش دخلك في الوصفة، عطني العلاج وأنت ساكت).

وأوضح الفيديو اعتذر الصيدلي للمريض قائلًا: ودي أساعدك ولكن ممنوع علينا نصرف هذا العلاج بدون وصفة”.

ولفت الفيديو الذي نشرته هيئة التخصصات الصحية، “ثم فجأة وبدون سابق إنذار يقف ويرفع العصا فتراجع الصيدلي بسرعة ومن حسن الحظ ضربت العصا كتف الصيدلي، مما أصابه إصابة خطيرة ولهذا السبب صار يكره الدوام ويتخوف منه وأصبح الرقم 61 مصدر رعب بالنسبة له”.

وتابع: “جلس الصيدلي في منزله فترة وبدأ يفكر في رد اعتباره بعد تهجم مريض عليه بدون سبب وبحث على الحل عندما رأى عبارة في جوجل جذبت انتباهه “تحمينا نحميك” عرف أنها خدمة تأخذ حق كل ممارس صحيفة يتعرض للاعتداء الجسدي واللفظي”. واختتم:”رفع الصيدلي الطلب للموقع وتم قبول طلبه وصولا للمحاكمة وبالعدل حق الصيدلي ما ضاع”.

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