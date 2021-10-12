استشاري يحذر من الإكثار من تناول ملح الطعام: يؤثر على القلب ويسبب الجفاف

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أوضح الدكتور فهد الخضيري الباحث في المسرطنات أضرار الإكثار من تناول ملح الطعام.

وقال “الخضيري” في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن الإكثار من تناول ملح الطعام له أضرار عديدة منها الإضرار بالقلب وضغط الدم وجفاف الجسم بسبب كثرة الأملاح.

وكشف الباحث في المسرطنات أن من أضراره كذلك، نقص في أحد أهم الهرمونات المسؤولة عن الاسترخاء والسعادة، والمساعدة على النوم.