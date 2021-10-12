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أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل تروي تفاصيل التحاقها بالمهنة (فيديو)

أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل تروي تفاصيل التحاقها بالمهنة (فيديو)

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أبرز المواد

أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل تروي تفاصيل التحاقها بالمهنة (فيديو)

أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل تروي تفاصيل التحاقها بالمهنة (فيديو)
أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل
http://almnatiq.net/?p=1046020
محررو المناطق:

كشفت بدرية الرشيدي أول سيدة بالمملكة تقود حافلة مدرسة بمنطقة حائل عن تفاصيل شغلها هذه الوظيفة.

وأوضحت في مداخلة لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنها تقدمت للوظيفة عن طريق إعلان طلب قائد حافلة لنقل الفتيات إلى المدرسة، ففوجئت بدعم كبير لشغل هذه الوظيفة، وتم قبولها.

وأكدت أن هناك عدة شروط لشغل الوظيفة ومنها أنها تحمل رخصة قيادة حافلة، وأن تكون مطعمة بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وحول ردة فعل أولياء الأمور، أشارت إلى أنها كانت إيجابية كما أن الطالبات يشعرن بارتياح شديد من قيادتها الحفلة.

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