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الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة

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الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1046025
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد الجرعات المعطاة لمواجهة كورونا الي أكثر من (44,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة إن هذه الجرعات تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547704 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 52  حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536730 حالة، فيما تم تسجيل  3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8751 حالة.

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