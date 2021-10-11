احدث الأخبار

بقدم “سامي النجعي”.. الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك الصين
أبرز المواد
 الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 وزير الصحة: قرار توطين مهن التخصصات الصحية سيوفر فرص وظيفية لأبناء الوطن
أبرز المواد
 أول مواطنة تقود حافلة مدرسية بحائل تروي تفاصيل التحاقها بالمهنة (فيديو)
أبرز المواد
 تسببت بوفاة 100 ألف أمريكي.. تحذيرات من مواد خطيرة في الشامبو والمكياج والعطور وألعاب الأطفال
أبرز المواد
 استشاري يحذر من الإكثار من تناول ملح الطعام: يؤثر على القلب ويسبب الجفاف
أبرز المواد
 تفاصيل اعتداء مريض على صيدلي أثناء أداء عمله بإحدى المستشفيات (فيديو)
أبرز المواد
 أعطال مفاجئة في تطبيق “إنستغرام” حول العالم
أبرز المواد
 لخدمة سكّان العاصمة وزوارها.. أمانة الرياض و”سبل” توقعان مذكرة تفاهم  
منطقة الرياض
 رئيس جامعة الأمير سطام يوجه بإنجاز مشروع مبنى الطالبات الجديد في الأفلاج
منطقة الرياض
 يوفر 8600 وظيفة و7000 ريال للحد الأدنى.. تقاصيل قرار “الموارد البشرية” بشأن توطين مهنتي طب الأسنان والصيدلة 
أبرز المواد
بقدم “سامي النجعي”.. الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك الصين

بقدم “سامي النجعي”.. الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك الصين

أبرز المواد
الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة

أبرز المواد
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

أبرز المواد
وزير الصحة: قرار توطين مهن التخصصات الصحية سيوفر فرص وظيفية لأبناء الوطن

وزير الصحة: قرار توطين مهن التخصصات الصحية سيوفر فرص وظيفية لأبناء الوطن

أبرز المواد

بقدم “سامي النجعي”.. الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك الصين

بقدم “سامي النجعي”.. الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك الصين
هدف سامي النجعي
http://almnatiq.net/?p=1046034
المناطق - الرياض:

سجل المنتخب السعودي الهدف الأول في الدقيقة 15، من عمر المباراة التي تجمعه بالصين، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل الهدف اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 15 من عمر المبارة.

وحقق الأخضر العلامة الكاملة حتى الآن في التصفيات، إذ خاض 3 جولات، حقق فيها الانتصار، ليتساوي مع المنتخب الأسترالي، في المجموعة التي تضم يجانب السعودية وأستراليا، اليابان، وعمان، والصين، وفيتنام.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني مؤقتًا على سلم المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف أستراليا الذي ذاق طعم الخسارة لأول مرة أمام اليابان، فيما يأتي الساموراي ثالثًا بـ6 نقاط، بينما يحتل التنين الصيني المركز الخامس بـ3 نقاط.

 

روابط ذات صلة

قبل ساعات من مواجهة الأخضر.. تعليق مثير من مدرب الصين.. ورسالة هامة من رينارد للاعبيه

قبل ساعات من مواجهة الأخضر.. تعليق مثير من مدرب الصين.. ورسالة هامة من رينارد للاعبيه
نفاد تذاكر مباراة الأخضر والصين

نفاد تذاكر مباراة الأخضر والصين
موعد مباراة الأخضر أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2021.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأخضر أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2021.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*