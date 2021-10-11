قاما بتشويه المعالم الطبيعية.. ضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في الخرمة

المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر وتجريف التربة في محافظة الخرمة.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أنه تم ضبط آلة حفر بحوزتهم، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءت النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.