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رئيس جامعة حفر الباطن يدشن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025

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رئيس جامعة حفر الباطن يدشن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025

رئيس جامعة حفر الباطن يدشن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025
رئيس جامعة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1046051
المناطق - واس:

دشَّنَ رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025 بحضور قيادات الجامعة ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة حققت بحمد الله خلال هذا العام عدداً من الإنجازات، ومن أبرزها إعادة بناء هيكل الجامعة، وبناء الخطة الإستراتيجية، والبدء في إجراءات الاعتماد المؤسسي، والتي ستسهم بمشيئة الله في الارتقاء بجامعة حفر الباطن، ووضعها في المكانة التي تستحقها؛ لتكون في مصاف الجامعات العالمية المرموقة .

ولفت إلى أن جامعة حفر الباطن عملت بجهود حثيثة حتى تضع خطة إستراتيجية واقعية قابلة للتطبيق، وأن توجه لها موارد الجامعة للوصول إلى تحقيق أهدافها، وإن من أولويات الجامعة والتي تعمل عليها حالياً هو حصول الطلاب على تعليم نوعي، وتحسين فرصهم في سوق العمل وإتاحة تخصصات نوعية تسهم بمشيئة الله في أن يكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 واحتياجات المملكة التنموية.

جدير بالذكر أن الخطة الإستراتيجية لجامعة حفر الباطن اشتملت على 9 محاور رئيسة ، و 10 أهداف إستراتيجية وأكثر من 50 مبادرة تنفيذية ، كما تضمنت مؤشرات أداء أساسية، وآلية إدارة الخطة وتطبيقها ومراجعة الإنجاز فيها والتحديث عليها، والتي ستسهم – بمشيئة الله – في تحقيق الرؤى والطموحات المستقبلية، وتحسين الأداء ومواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات وتفعيل الجهود وتنسيقها بمنهجية علمية.

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