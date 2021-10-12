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أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية

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أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية

أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية
أمير القصيم يكرم السعوي
http://almnatiq.net/?p=1046073
المناطق - القصيم:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بجهود الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم الأستاذ عبدالرحمن السعوي ، خلال فترة عمله بإمارة القصيم وذلك اثناء تكريم سموه له خلال الجلسة الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة .

وثمن سمو أمير القصيم الأدوار التي قام بها السعوي طيلة عمله في إمارة المنطقة والمناصب التي تقلدها ، مشيراً إلى أنه من الرجال المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم وقيادتهم ، متمنيا له التوفيق والسداد .

من جهته أعرب السعوي  عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تظهر مدى حرصه على تقدير جهود المسؤولين وتكريمهم  , مؤكداً على أن تكريم سموه هو احدى الركائز لمواصلة تحقيق كافة النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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