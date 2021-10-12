“الأخضر” يكسر شوكة الصين بثلاثة أهداف ويتربع على عرش الصدارة

المناطق - الرياض:

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على نظيره الصيني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم سامي النجعي للأخضر في الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 38، فيما تمكن المنتخب الصيني في تسجيل الهدف الأول عن طريق دوس سانتوس في الدقيقة 46.

ونجح فارس البريكان في تعزيز تقدم المملكة في الدقيقة 72، قبل أن يعاود الصين تسجيل الثاني في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب “ووشي”، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة نجح المنتخب الوطني في كسر حالة عدم الفوز علي نظيره الصيني خاصة في مواجهات تصفيات كأس العالم، حيث التقى المنتخبان- السعودية والصين – في 5 مواجهات، شهدت 4 انتصارات للصين وتعادل وحيد.

وقبل المباراة، حقق الأخضر العلامة الكاملة، بالفوز على فيتنام (3-1)، وسلطنة عمان (1-0)، واليابان (1-0)، ليحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن أستراليا، المتصدرة.

يذكر أن المنتخب السعودي التقى مع الصين في 18 مواجهة عبر تاريخ المنتخبين، محققاً 6 انتصارات، مقابل 7 انتصارات للصين، و5 تعادلات بين الفريقين، وأحرز المنتخب السعودي 21 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.