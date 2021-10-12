احدث الأخبار

“الأخضر” يكسر شوكة الصين بثلاثة أهداف ويتربع على عرش الصدارة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية
منطقة القصيم
 المنتخب الوطني يسجل الهدف الثالث في مرمى الصين
أبرز المواد
 وثائق جديدة تكشف مخالفات فيسبوك.. موظفة تؤكد ارتكاب تجاوزات خطيرة بحق المستخدمين
أبرز المواد
 رضيع يتعرض لحروق على يد معالج بالكي.. واستشاري أطفال يناشد وزارة الصحة بالتدخل
أبرز المواد
 ضمن “صور وأرسل”.. أمانة جدة تعالج 669 ألف م2 من حفر الشوارع خلال 90 يوماً
أبرز المواد
 رئيس جامعة حفر الباطن يدشن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025
منطقة مكة المكرمة
 قاما بتشويه المعالم الطبيعية.. ضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في الخرمة
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الإجراء المتبع حال نقل سيارة المتوفى للأبناء
أبرز المواد
 بقدم “سامي النجعي”.. الأخضر يسجل الهدف الأول في شباك الصين
أبرز المواد
 الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لأكثر من 44 مليون جرعة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
“الأخضر” يكسر شوكة الصين بثلاثة أهداف ويتربع على عرش الصدارة

“الأخضر” يكسر شوكة الصين بثلاثة أهداف ويتربع على عرش الصدارة

أبرز المواد
أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية

أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية

منطقة القصيم
المنتخب الوطني يسجل الهدف الثالث في مرمى الصين

المنتخب الوطني يسجل الهدف الثالث في مرمى الصين

أبرز المواد
وثائق جديدة تكشف مخالفات فيسبوك.. موظفة تؤكد ارتكاب تجاوزات خطيرة بحق المستخدمين

وثائق جديدة تكشف مخالفات فيسبوك.. موظفة تؤكد ارتكاب تجاوزات خطيرة بحق المستخدمين

أبرز المواد

في تصفيات كأس العالم..

“الأخضر” يكسر شوكة الصين بثلاثة أهداف ويتربع على عرش الصدارة

“الأخضر” يكسر شوكة الصين بثلاثة أهداف ويتربع على عرش الصدارة
مباراة السعودية والصين
http://almnatiq.net/?p=1046076
المناطق - الرياض:

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على نظيره الصيني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم سامي النجعي للأخضر في الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 38، فيما تمكن المنتخب الصيني في تسجيل الهدف الأول عن طريق دوس سانتوس في الدقيقة 46.

ونجح فارس البريكان في تعزيز تقدم المملكة في الدقيقة 72، قبل أن يعاود الصين تسجيل الثاني في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب “ووشي”، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة نجح المنتخب الوطني في كسر حالة عدم الفوز علي نظيره الصيني خاصة في مواجهات تصفيات كأس العالم، حيث التقى المنتخبان- السعودية والصين – في 5 مواجهات، شهدت 4 انتصارات للصين وتعادل وحيد.

وقبل المباراة، حقق الأخضر العلامة الكاملة، بالفوز على فيتنام (3-1)، وسلطنة عمان (1-0)، واليابان (1-0)، ليحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف عن أستراليا، المتصدرة.

يذكر أن المنتخب السعودي التقى مع الصين في 18 مواجهة عبر تاريخ المنتخبين، محققاً 6 انتصارات، مقابل 7 انتصارات للصين، و5 تعادلات بين الفريقين، وأحرز المنتخب السعودي 21 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

 

روابط ذات صلة

تغييرات مثيرة في اللحظات الأخيرة.. رينارد يعلن التشكيل الرسمي للأخضر أمام الصين

تغييرات مثيرة في اللحظات الأخيرة.. رينارد يعلن التشكيل الرسمي للأخضر أمام الصين
قبل ساعات من مواجهة الأخضر.. تعليق مثير من مدرب الصين.. ورسالة هامة من رينارد للاعبيه

قبل ساعات من مواجهة الأخضر.. تعليق مثير من مدرب الصين.. ورسالة هامة من رينارد للاعبيه
رينارد: حققنا نتائج جيدة في المباريات الماضية.. والتركيز الذهني مطلوب أمام الصين

رينارد: حققنا نتائج جيدة في المباريات الماضية.. والتركيز الذهني مطلوب أمام الصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*