هكذا تفاعل وزير الرياضة مع هدف سامي النجعي في شباك الصين (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1046082
محررو المناطق:

رصد مقطع فيديو احتفال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لحظة تسجيل المنتخب الوطني الهدف الأول  في الدقيقة 15، من عمر المباراة التي تجمعه بالصين، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مدى فرحة وزير الرياضة بهدف المنتخب الأول وقيامة من مقعده للتعبير عن سعادته وتشجيعه للمنتخب، حيث كان بجواره ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحقق الأخضر العلامة الكاملة حتى الآن في التصفيات، إذ خاض 3 جولات، حقق فيها الانتصار، ليتساوي مع المنتخب الأسترالي، في المجموعة التي تضم يجانب السعودية وأستراليا، اليابان، وعمان، والصين، وفيتنام.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني مؤقتًا على سلم المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف أستراليا الذي ذاق طعم الخسارة لأول مرة أمام اليابان، فيما يأتي الساموراي ثالثًا بـ6 نقاط، بينما يحتل التنين الصيني المركز الخامس بـ3 نقاط.

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