تورط فيها 10 مسؤولين.. “نزاهة” تكشف تفاصيل قضية فساد رجل أعمال بمجال العقارات

محررو المناطق:

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن تفاصيل قضية فساد رجل أعمال تورط في قضايا “رشاوى وفساد مالي”، كما تورط فيها عدد كبير من المواطنين في المناصب القيادية.

ونشرت قناة السعودية، تقريرًا عبر فيديو قصير، يكشف خطوطًا رئيسة في القضية، قالت فيه: “قضية رشوة تورط فيها رجل أعمال كبير ذا اسم ومكانة مميزة كان يعمل في مجال العقارات والمقاولات”.

وأضافت: “تعاون معه 10 مواطنين من ضمنهم، عضو مجلس شورى، وكاتب عدل، وموظف بنك، ومدير شرطة منطقة، ومدير جمرك، وعدد من الضباط المتقاعدين، وعدد من موظفي شركاته”.

وقالت الهيئة في الفيديو: “قام رجل أعمال يعمل في مجال العقارات والمقاولات بشراء عقارات وتسجيلها بأكبر من أسعارها الحقيقية مما سهل حصوله على قروض من البنوك بناء على هذه المعلومات المغلوطة”.

وتابعت: “وخطرت في باله فكرة جهنمية حيث قام ببيع صوري لعقارات بقيمة أكثر من مليار ريال وتوسعت عمليات رجل الأعمال من خلال وأخذت تتطلب تعاون المزيد من الأفراد في المناصب الحساسة مما يتطلب مبالغ مالية كبيرة إلا أن الأرباح واصلت الزيادة”.

ووثق تسجيل صوتي اعترافا لكاتب العدل المتورط في القضية قال فيه: “إن الأمر كان مغريا بالنسبة لي توقَّعتُ أنها الأمر (كم مرة وستمر) ولن ينتبه أحد والمال يعمي العيون ولم يخطر ببالي ذلك”.