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بعد موافقة مجلس الوزراء.. هذه أبرز أهداف نظام البريد

بعد موافقة مجلس الوزراء.. هذه أبرز أهداف نظام البريد
البريد-السعودي
http://almnatiq.net/?p=1046098
المناطق - الرياض:

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على نظام البريد، والذي يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، بما يخدم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتأتي الموافقة على نظام البريد من أجل تطوير وتنمية قطاع الخدمات البريدية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يواكب تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي والتغيرات والتطورات التي تمر بها المملكة، لإرساء بيئة خدمية متطورة تلبي طموحات المستفيدين.

أهداف نظام البريد

وتأتي على رأس أهداف نظام البريد إلى المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة، وكذلك رفع معدل مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي.

كما يهدف إلى تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتشجيع الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات، إلى جانب خلق بيئة تنافسية بين الشركات البريدية.

ويتضمن نظام البريد تنظيم تخليص المواد البريدية وتنظيم التراخيص، بالإضافة إلى التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتنظيم المنافسة.

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