“انت بطل أنقذت هدف وفزنا”.. وزير الرياضة يواسي فواز القرني لبكاءه بعد مباراة الصين (فيديو)

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حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم حارس المنتخب الوطني فواز القرني بعد نهاية اللقاء الذي جمع المنتخب مع الصين في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ورصد مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” الرياضية لحظة مواساة وزير الر ياضة للاعب فواز ودعمه وتشجيعه بعد حزنه ودموعه لتسجيل منتخب الصين هدفا في مرماه في الدقيقة 87 من عمر المبارة قائلا له:” أنت بطل أنقذت هدف وفزنا”

وكان قد أحرز المنتخب الصيني في الدقائق العشر الأخيرة هدفاً وحيداً عند الدقيقة 87 عن طريق لاعبه زيو هيو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وواصل المنتخب السعودي تألقه بتحقيقه فوزه الرابع تواليا بعد انتصاره على ضيفه الصيني 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة عبدالله “الجوهرة المشعة” بجدة يوم الثلاثاء، في ختام المرحلة الرابعة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.