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توجيه جديد من الشؤون الإسلامية للمساجد بشأن تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية

توجيه جديد من الشؤون الإسلامية للمساجد بشأن تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1046113
المناطق - الرياض:

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإبقاء على تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس مورنا المستجد.

وأصدرت الوزارة توجيها لجميع منسوبي المساجد طالبت فيه بضرورة الاستمرار في تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وجاء في التعميم الموجَّه من وزير الشؤون الإسلامية إلى مديري الفروع بالمناطق أنه “إشارة إلى برقية وزير الصحة المشار فيها إلى عرض هيئة الصحة العامة (وقاية) بخصوص قيام الهيئة بدراسة إمكانية إلغاء أو تقليص مسافة التباعد في المساجد، والتوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي، ولأن المساجد يرتادها المصلون من الأعمار ومختلف الحالات الصحية كافة، ولا توجد نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) عند الدخول، وبناء عليه اعتمدوا التوكيد على منسوبي المساجد والجوامع باستمرار العمل بالإجراءات التي سبق أن بُلِّغتم بها، وفقًا لما رأته الجهات واللجان المختصة”.

 

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