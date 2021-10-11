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شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
شرطة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1046115
المناطق - واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، مكّنوا أفرادًا خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال، تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، استولوا من خلالها على مبالغ مالية، كما ضبط بحوزتهم (49) شريحة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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