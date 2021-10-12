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“التعاون الإسلامي”: نساند المملكة في جميع إجراءاتها للحفاظ على أمنها

“التعاون الإسلامي”: نساند المملكة في جميع إجراءاتها للحفاظ على أمنها
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1046119
المناطق - واس:

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد معالي الأمين العام في بيان اليوم على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي .

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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