البحرين: نقف إلى جانب المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

المناطق - واس:

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما، مؤكدة وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.