بالصور.. نائب أمير حائل يكرّم أبطال كأس المملكة في كرة الهدف للمكفوفين

المناطق - حائل:

كرّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أبطال نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الحاصلين على كأس بطولة المملكة في كرة الهدف للمكفوفين والمتعاونين والداعمين لأنشطة وفعاليات النادي .

جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل الختامي للأنشطة بالنادي اليوم، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي .

وألقى رئيس النادي عبدالسلام العامر كلمة، نوه فيها بدعم القيادة الرشيدة للنادي وللفئات المستفيدة من خدماته ، مثمناً ما تحقق للنادي ولاعبيه من إنجازات بفضل الله ثم تكاتف وتعاون الجميع ، ثم قُدم عرض مرئي لأبرز الأنشطة التي نفذها النادي والإنجازات التي تحققت .