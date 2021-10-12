فيصل بن مشعل: مهرجان رمان القصيم يحول المنطقة إلى “سلة غذاء المملكة” (صور)

المناطق - القصيم:

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مهرجان رمان القصيم بالشيحية بأنه أصبح علامة فارقة بالمنطقة، كونه يمثل دافعاً اقتصادياً للمزارعين ، لتكون المنطقة سلة غذاء المملكة بخيرات أهاليها وأرضها، بجهود الرجال والمزارعين الذين يبذلون جهودا لتواكب المنطقة المناطق الكبيرة والمتقدمة في الجانب الزراعي.

ودعا سموه إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في الريّ، التي تسهم في توفير المياه، وتلبي احتياج المزارع من المياه بأقل تكلفة ، مشيداً بجهود القائمين على مهرجان رمان القصيم، وما شاهده من تنوّع في المنتجات الزراعية من الفواكه، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة وسيارات بيع الأغذية المتنقلة، سائلا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ويديم هذه النعم.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير القصيم اليوم مهرجان رمان القصيم بالشيحية، الذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية، بإشراف من مركز الشيحية التابع للمحافظة، وبالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية، ويستمر عشرة أيام في الحديقة العامة.

وتجول سموه فور وصوله لمقر المهرجان ، مستمعاً إلى شرحٍ من محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية محمد بن علي العريفي عن المهرجان الذي يضم أكثر من 200 معرض، تستعرض منتج الرمان من خلال أكثر من 75 مزرعة ، بالإضافة الى أجنحة الأسر المنتجة.

إثر ذلك شهد سمو الأمير فيصل بن مشعل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله عرض مرئي يوضح مسيرة مهرجان رمان القصيم بالشيحية خلال السنوات الماضية ، كما كرّم سموه في نهاية الحفل شركاء النجاح والداعمين للمهرجان.

حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.