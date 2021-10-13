أمين منطقة تبوك يدشن المرحلة الأولى من مشروع الحديقة المركزية

المناطق - تبوك:

افتتح أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم المرحلة الأولى من حديقة تبوك المركزية، بمساحة ٧٠٠ ألف متر مربع .

وتضم المرحلة الأولى من الحديقة أكثر من عشرة آلاف شجرة متنوعة, ومواقع مخصصة للاستثمار مخدومة بمواقف كبيرة للسيارات، وكذلك تخصيص مساحات مناسبة للألعاب بأنواعها، إضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية, ومسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى.