طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة وسُحب ممطرة على هذه المناطق

المناطق - واس:

قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها، فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، وتبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.وأضاف “الوطني للأرصاد”، أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.