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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة

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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1046177
المناطق - واس:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمنطقة المدينة المنورة ، حيث تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح أن هذه الحالة  تشمل محافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتبدأ من الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء .
وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع كون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها، فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

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