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أهداه لها زوجها.. زوجة تخسر مليون ريال بعد طلبها الطلاق

أهداه لها زوجها.. زوجة تخسر مليون ريال بعد طلبها الطلاق
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محررو المناطق

أصدرت محكمة، حكماً بطلاق زوجين ورفض طلب الزوجة بأخذ مبلغ هبة يُقدر بمليون ريال، قدمه لها زوجها قبل طلبها الطلاق بشروط.

 

وتشير التفاصيل إلى أن زوجاً قرر إهداء زوجته مبلغ مليون ريال “هبة” لإرضائها، بشرط دوام العيشة بينهما وعدم طلبها للطلاق لأي سبب.

 

وتفاجأ الزوج وفقاً لـ”الوطن”، بطلب زوجته للطلاق بعد ذلك، وطلبها الحصول على المليون ريال التي تعهد بإعطاءها إياها في إقرار مكتوب.

 

وقررت المحكمة بطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لسببين الأول عدم لزوم الهبة قبل القبض، والثاني عدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب.

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