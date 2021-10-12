“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة تبوك

المناطق - تبوك:

قال المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع تعرضها إلى نشاط للرياح وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيٍ في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، قال فيه إنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها، فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، وتبوك والحدود الشمالية.