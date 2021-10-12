مناشدات لاستكمال جسر “شرائع مكة” لإنقاذ أرواح المارة

محررو المناطق

ناشد مواطنون، باستكمال تنفيذ إنشاء مشروع جسر مشاة “شرائع مكة”، وذلك ضمن المخططات التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة منذ عدة سنوات.

وطالب المواطنون، بضرورة استكمال المشروع الذي توقف بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، منوهين إلى حيويته ومساعدته للمشاة من عابري الطريق خصوصًا النساء وكبار السن من الانتقال من جهة إلى أخرى دون التعرض لمخاطر المركبات المُسرعة، وفقاً لـ”عكاظ”.

ولفتوا إلى أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية في أوقات الدوام المدرسي وساعات الذروة، موضحين أن تنفيذ المشروع بدأ منذ نحو عامين ونصف العام ثم توقف العمل.