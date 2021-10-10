“دفعته إلى سرقة المنازل والمحال وتكسير السيارات”.. قصة “جامعي” لم يستكمل دراسته بسبب المخدرات (فيديو)

“أدمنت تعاطي المخدرات وقمت بسرقة المنازل والمحال من أجل الحصول على أموال لشراء المخدرات”، هكذا روى “فيصل” المتعافي من الإدمان تفاصيل معاناته مع الإدمان وتعاطيه المواد المخدرة.

قال فيصل المتعافي من الإدمان، في تصريحات مُتلفزة، إنه بدأ الإدمان عندما كان في المرحلة المتوسطة حيث تعاطي الحشيش بسبب الصحبة السيئة، موضحًا أنه كان يتعاطى الحشيش مرة أو مرتين خلال الأسبوع.

وأضاف “فيصل”، والدي اكتشف الأمر بعدما وجد معي سيجارة مخدرات وطلب مني أوعده أن أتركها وأقلع عن التعاطي، ولكن لم أنفذ وعدي بل تناولت المخدرات بشكل أكبر.

وتابع: بسبب الصحبة السيئة وتدهور حالتي تناولت أشياء أخرى مع مخدر الحشيش، و الحبوب والكبتاجون والمهدئات وغيرها، بعدها لجأت إلى السرقة بعد انقطاع أسرتي المصروف عني لأنني كنت بحاجة إلى شراء المخدرات”.

وأضاف: بسبب عودتي للمخدرات لم أكمل دراستي الجامعية على الرغم من التحاقي بالجامعة لمدة عامين، كما قمت بأفعال مشينة مثل تكسير السيارات وسرقة محتوياتها.