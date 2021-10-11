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هل الإفراط في تناول الأسبرين يسبب نزيف داخلي لكبار السن؟

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هل الإفراط في تناول الأسبرين يسبب نزيف داخلي لكبار السن؟

هل الإفراط في تناول الأسبرين يسبب نزيف داخلي لكبار السن؟
http://almnatiq.net/?p=1046211
المناطق - وكالات:

حذرت لجنة خبراء أميركية، كبار السن والذين تتراوح أعمارهم من 60 عامًا فأكثر ممن يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب من الإفراط في تناول الأسبرين لما قد تسببه من نزيف داخلي، كما أوصت بتناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبة القلبية الأولى.

 

وقال فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة إنه يعتزم تحديث توصياته لعام 2016 في ظل وجود أدلة جديدة على أن خطر الإصابة بنزيف داخلي، قد يهدد الحياة، جراء استخدام الأسبرين بانتظام يزيد مع تقدم العمر موضحين أن استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين تقلص وتيرة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الوفاة الناجمة عنه.

 

ولا تشمل التوصية الجديدة الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بنوبة قلبية أو جلطة ويتناولون الأسبرين يوميا لمنع حدوث مضاعفات لاحقة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

 

ويعد الأسبرين، المستخدم منذ عقود لتخفيف الألم والحمى والمتاح بيعه دون وصفة طبية، خيارا يسيرا ورخيصا لمساعدة من يواجهون خطر التعرض لمشاكل قلبية خطيرة.

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