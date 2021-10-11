بـ746 ريالا.. إطلاق هاتف نوكيا جديد بمميزات عديدة

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أعلنت شركة “إتش إم دي العالمية” المُختصة بتطوير هواتف “نوكيا”، عن إطلاق هاتف نوكيا جديدة يحمل اسم “G300″، حيث تبلغ تكلفة شرائه 199 دولارًا فقط أى ما يقارب 746 ريالا.

ويحتوي هاتف الـ5G، على شاشة كبيرة بحجم 6.5 إنشات، وبطارية كبيرة، وتجربة أندرويد قريبة من الخام، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويشتمل الجهاز الذي يمكن استخدام الوجه لفتحه، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4470 ميلي أمبير، إلى جانب مقبس صوت 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس السلكية، وهوائي الراديو.

ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما يحتوي على شاشة من نوع LCD بقياس 6.52 إنشات ذات دقة منخفضة جدًا.

ويحمل هذا الهاتف سعة تخزين 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.