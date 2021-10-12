“الزعاق” يكشف تفاصيل ظهور تغيرات مناخية لم تكن موجودة منذ 20 عامًا (فيديو)

قال خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، إنه من الملاحظ خلال الـ20 عامًا المنصرمة تغيرات مناخية لم تكن معهودة في السجلات المدونة ولا حتى ذاكرة كبار السن الموروثة.

وأوضح “الزعاق” في مقطع فيديو له تم بثه عبرحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن من بين هذه التغييرات هطول أمطار في مناطق متعددة في غير موسمها، وموجات ثلجية امتدَّت لمناطق لم تعهدها وفي كل عام، فضلًا عن موجات من الغبار تنتقل من منطقة إلى أخرى.

وأضاف أن من ضمن التغيرات أيضًا ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير معهودة خليجيًا، وكذلك تكون الأعاصير على فترات متقاربة ومتتالية، وأيضًا انحسار جبال الجليد وذوبانها وتشكلها في مناطق أخرى عالميًا، مؤكدًا أن هذه التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا يمكن للبشرية إغفالها، لذلك لزم التغيير.