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بعد فوز المنتخب على الصين.. رئيس الاتحاد: مازال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال

بعد فوز المنتخب على الصين.. رئيس الاتحاد: مازال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال
http://almnatiq.net/?p=1046246

وجه ياسر المسحل، رئيس الاتحاد لكرة القدم، رسالة شكرلنجوم الأخضر، الجهاز الفني والإداري، وذلك بعد فوز الأخضر على نظيره الصيني بثلاثة أهداف لهدفين في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال رئيس الاتحاد، مبروك لجماهير الكرة السعودية وشكرًا نجوم الأخضر، شكرا للجهاز الفني والإداري، نجدد الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي، ونثمن الدعم الكبير ومتابعة وزير الرياضة شكراً للإعلام الرياضي.

أكد ياسر المسحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مشوار المنتخب الأول للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر ما زال طويلاً، ما زال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال.

وكان قد تغلب الأخضر على نظيره الصيني بثلاثة أهداف لهدفين في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

أهداف المنتخب السعودي جاءت عن طريق سامي النجعي؛ في الدقيقتين 15 و38 من عمر الشوط الأول، واللاعب فراس البريكان؛ في الدقيقة 72، وسجّل المنتخب الصيني هدفيه في الدقيقتين 46 و90.

وحقّق المنتخب السعودي حتى الآن الفوز في الجولات الأربع التي لعبها في مجموعته الثانية؛ ليستقر في صدارة المجموعة.

 

https://twitter.com/Yalmisehal/status/1448024938732994563?s=20

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