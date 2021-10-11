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“الشؤون البلدية” تُطلق حملة للحد من ارتفاع أسعار العقار السكني بالرياض.. وتطرح مشاريع جديدة

“الشؤون البلدية” تُطلق حملة للحد من ارتفاع أسعار العقار السكني بالرياض.. وتطرح مشاريع جديدة
http://almnatiq.net/?p=1046260

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، أنها تتجه إلى تنفيذ خطة للحد من ارتفاع أسعار العقار السكني في منطقة الرياض، جاء ذلك وفق لما ذكرته قناة “العربية.

وأوضحت مصادر لـ”العربية” أن “الشؤون البلدية”  تطلق حملة تهدف إلى تخفيض أسعار العقار السكني في الرياض، مضيفة أن أن هذه الحملة ستضخ مشاريع سكنية جديدة في الرياض وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات السكنية من خلال زيادة المعروض والاتزان بين فجوة منحنى العرض والطلب.

يذكر أن أسعار العقار السكني في الرياض شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية.

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