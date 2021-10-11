“موسم الرياض” يستعد لإطلاق “RUSH” للألعاب الإلكترونية ويفتح باب شراء التذاكر

المناطق - واس:

ينطلق مهرجان “RUSH” للألعاب الإلكترونية في منطقة واجهة الرياض الترفيهية؛ إحدى المناطق الـ 14 ضمن فعاليات موسم الرياض 2021م ، ويُعد المهرجان هو الأبرز والأكبر في مجال الألعاب الإلكترونية إقليميًا. وفيما حُدد تاريخ 22 أكتوبر الحالي موعدًا لانطلاق فعاليات المهرجان الذي يستمر خمسة أيام حتى الـ 26 من الشهر نفسه.

ووسط أجواء يسودها الترقب والتشويق بين اللاعبين والمهتمين، يُتوقع أن يجتذب المهرجان الآلاف من محبي الألعاب الإلكترونية، إلى قلب العاصمة في واجهة الرياض، ليدخلوا منافسات وتحديات بينهم في مجموعة من الألعاب، مثل: “تكن 7، ببجي، أوفر ووتش، فيفا 2022، كول أوف ديوتي” وغيرها، للفوز بالجوائز المالية التي يبلغ مجموعها مليون ريال سعودي.

وتتنوع الفعاليات الترفيهية في مهرجان “RUSH”، إذ يتضمن منافسات ونهائيات ستُنقل عبر منصات: “Facebook Gaming”، “Twitch”، “YouTube Gaming”، إلى جانب عروض حيّة على المسرح تشمل فقرات تفاعلية وتشويقية.

كما يُنظّم المهرجان مسابقة “الكوسبلاي” التي تُجسَّد فيها شخصيات الألعاب المفضلة لزوار المهرجان على أرض الواقع يوميًا، ليُتوَّج الفائزون يوم الـ 25 من أكتوبر بجوائز قيمتها 70 ألف ريال، بإشراف لجنة تحكيم مكونة من مُحكِّمين محليين ودوليين.

ويؤسس مهرجان رش “RUSH” لمفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض عالميًا، من خلال تقديمها بصورة ترفيهية مدهشة حتى للمختصين في هذا المجال، كما يلبي حاجة وفضول شريحة كبيرة في المجتمع، من خلال منح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وعرضها وتجربتها من قبل الزوار، وهو ما يتماشى مع أهداف والتزامات موسم الرياض في تنظيم فعاليات ذات طلب عالٍ واهتمامات شائعة، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليمًا وعالميًا.

ويندرج مهرجان رش “RUSH” المتخصص في الألعاب الإلكترونية، ضمن ثمانية معارض ستُنظم في منطقة “واجهة الرياض” الترفيهية، في حين تشمل المعارض الأخرى: “معرض المجوهرات”، وهو معرض متخصص يعمل كواجهة تسوق لأحدث أنواع المجوهرات في العالم، ويستقطب بائعي القطع الثمينة، و”معرض الأنمي” المخصص لمحبي أفلام الأنمي، ومعرض “مهرجان الرياض للألعاب” الذي يعد أحد أكبر المهرجانات الموجهة للعائلات والأطفال، ومعرض ومؤتمر “[email protected]” المتعلق بتقنيات الأمن السيبراني، ومعرض “أنا عربية” المتخصص في أزياء المرأة العربية، و”معرض العطور”، وهو معرض دولي يختص بمجال صناعة العطور والتجميل، و”معرض الرياض للسيارات” الذي يستقطب محبي السيارات، ويركز على تقديم تجربة فريدة للطرازات النادرة .